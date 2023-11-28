Поблизу Дніпра жінка народила дитину в машині швидкої: чи все добре з немовлям

Лікарі Дніпропетровщини знову приймали пологи в машині "швидкої".

У Новомосковському районі бригада швидкої допомоги, яка відвозила вагітну жінку до лікарні, зіткнулася з непередбачуваними обставинами. Про це повідомляє медик Тетяна Єсич у Фейсбуці.

Днями до медиків надійшло повідомлення про перейми у 31-річної жінки. Самостійно пацієнтка дістатися лікарні вже не могла, тож покликала на допомогу “швидку”. Через 10 хвилин фельдшери забрали породіллю та повезли до пологового.

Довезти жінку до пологового не вдалося. У неї почалися стрімкі перейми і чекати більше не можна було. Як зазначають медики, вагітна перебувала на обліку з терміном вагітності 39-40 тижнів. При цьому перейми вже тривали близько 2 годин.

Маленький мешканець Дніпропетровщині народився прямо в автомобілі “швидкої”. Обійшлося без ускладнень, тож і мама, і немовля в порядку. Разом із сином жінка зараз у лікарні, але зовсім скоро поїде додому.

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