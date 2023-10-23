Поблизу Дніпра випадково знайшли надгробки дітей засновників селища Солоного: були вмуровані у фундамент

У селищі Солоному, що поблизу Дніпра випадково знайшли унікальні надгробки.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Історичного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара.

Під час проведення ремонтних робіт газовики випадково наткнулися на надгробки родини німецьких меонітів Бергманів. Плити були вмуровані у фундамент будинку, який звели у 1961 році. На місце вирушили студенти-історики, які живуть у Солоному та зараз навчаються у дніпровському виші.

На фото студенти ОП “Історична україністика та прикладна історія” з с.Солоне Кирило Габор та Даніл Домбровський готують до публікації випадкову знахідку – надгробки дітей менонітської родини Бергманів (засновників Солоного). Знахідка викликала жвавий інтерес головної редакторки збірки “Сучасні дослідження німецької історії” Н.В. Венгер і вона запропонувала публікацію знахідки у розділі “Події” збірки. За умови швидкої роботи над текстом. Працюють на швидкості Домініка Торетто, – йдеться у повідомленні.

Родина Бергманів вважаються засновниками сучасного смт. Солоне. Їхня садиба стала одним із туристичних магнітів селища.

Бергмани оселилися у селищі в 19 столітті. Старожили стверджують, що родина німців не ображала селян, які жили на цих землях, а навпаки всіляко допомагала місцевим. Зокрема, за час панування Бергманів тут побудували ферму, цегляний завод та невеликі харчові підприємства. Завдяки цьому люди мали гідну роботу та гроші на життя.

Коли був поганий врожай, селяни могли купувати у Бергманів різноманітну продукцію за доступними для них цінами, нижчими, ніж у тодішньому Катеринославі.

За переказами, Бергмани зголосилися побудувати в селищі першу православну дерев’яну церкву. Натомість селяни обіцяли на шість років відмовитися від алкоголю та закрити всі шинки. У результаті люди почали приходити на роботу тверезими, що значно покращило ефективність праці. За виконанням обіцянки слідкував місцевий священник.

Під час революції у 1917 році власників садиби пограбували, а братів Бергманів розстріляли. Вцілілі нащадки родини втекли до Канади, де живуть і досі. У 30-х роках з церкви вивезли всі ікони та знесли споруду. Після Другої світової на цьому місці звели радянський ресторан.

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