Поблизу Дніпра в автівці згоріли водій та двоє пасажирів

Смертельна ДТП сталася на об'їзній дорозі поблизу Дніпра.

Про моторошну ДТП спочатку повідомили телеграм-канали, які з посиланням на очевидців опублікували кадри того, як автівка, що врізалася в бетонну опору моста, сильно палає. Вогонь був таким сильним, що машина за декілька хвилин згоріла вщент.

Як пізніше повідомили в ДСНС, повідомлення про ДТП та займання автомобіля надійшло о 15:55. Аварія сталася у Дніпровському районі, на Південній об’їзній дорозі міста Дніпро.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що автомобіль «Toyota Land Cruiser Prado» зіткнувся із бетонною опорою мосту. Займання ліквідовано о 16:42.

Внаслідок події загинули 3 чоловіків. Усі обставини ДТП з’ясовують слідчі.

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