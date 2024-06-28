Поблизу Дніпра розташований найбільший в Україні басейн просто неба

Поряд з Дніпром розташований чи не найбільший відкритий басейн в Україні. Мова йде про відпочинковий комплекс у селі Орловщина Новомосковського району.
Загальна площа басейну 1800 м², глибина – 1,4 м, дитячого – 0,3-0,6 м. Температура води – 26-30°C. Вхід на територію комплексу платний. На офіційній Facebook-сторінці повідомили ціни. Вартість квитка залежить від дня тижня, коли ви відвідуєте басейн.
Понеділок – четвер:
П’ятниця – неділя:
Басейн входить у вартість денного відвідування. Бронювати його непотрібно.
На території комплексу заборонено:
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