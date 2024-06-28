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Поблизу Дніпра розташований найбільший в Україні басейн просто неба

Сьогодні 14:32
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Неподалік Дніпра є найбільший в Україні басейн просто неба.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра розташований найбільший в Україні басейн просто неба

Поряд з Дніпром розташований чи не найбільший відкритий басейн в Україні. Мова йде про відпочинковий комплекс у селі Орловщина Новомосковського району.

Загальна площа басейну 1800 м², глибина – 1,4 м, дитячого – 0,3-0,6 м. Температура води – 26-30°C. Вхід на територію комплексу платний. На офіційній Facebook-сторінці повідомили ціни. Вартість квитка залежить від дня тижня, коли ви відвідуєте басейн.

Понеділок – четвер:

  • дорослі – 300 грн
  • діти до 14 років – 150 грн

П’ятниця – неділя:

  • дорослі – 400 грн
  • діти до 14 років – 200 грн

Басейн входить у вартість денного відвідування. Бронювати його непотрібно. 

На території комплексу заборонено:

  • приходити з будь-яким видом зброї 
  • розпивати спиртні напої
  • курити (крім спеціально відведених місць);
  • привозити домашніх вихованців.
  • денне відвідування зі своєю їжею, водою та напоями.

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