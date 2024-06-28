Поблизу Дніпра розташований найбільший в Україні басейн просто неба

Неподалік Дніпра є найбільший в Україні басейн просто неба.

Поряд з Дніпром розташований чи не найбільший відкритий басейн в Україні. Мова йде про відпочинковий комплекс у селі Орловщина Новомосковського району.

Загальна площа басейну 1800 м², глибина – 1,4 м, дитячого – 0,3-0,6 м. Температура води – 26-30°C. Вхід на територію комплексу платний. На офіційній Facebook-сторінці повідомили ціни. Вартість квитка залежить від дня тижня, коли ви відвідуєте басейн.

Понеділок – четвер:

дорослі – 300 грн

діти до 14 років – 150 грн

П’ятниця – неділя:

дорослі – 400 грн

діти до 14 років – 200 грн

Басейн входить у вартість денного відвідування. Бронювати його непотрібно.

На території комплексу заборонено:

приходити з будь-яким видом зброї

розпивати спиртні напої

курити (крім спеціально відведених місць);

привозити домашніх вихованців.

денне відвідування зі своєю їжею, водою та напоями.

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