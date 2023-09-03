Поблизу Дніпра показали один із найстаріших вулканів планети: вважають свідком зародження Землі

Мова йде про Аполлонівський палеовулкан, який розташований на території Солонянської територіальної громади.
І це справді вулкан, стверджують науковці, хоча він і не схожий на високі гори, з яких йде дим та тече лава. Знаходиться геологічна пам’ятка за 30 кілометрів від Дніпра, поблизу річки Мокра Сура на північ від села Аполлонівка.
Фото місцевості показали в Дніпровській РДА.
Від величного вулкана, який бачив зародження Землі кілька мільярдів років тому, залишилися тільки пагорби та корисні копалини, які місцеві добували, коли тут працював імпровізований кар’єр. За підрахунками науковців, Аполлонівський палеовулкан старіший за Кара-Дан (відома гора-вулкан у Криму , – ред) та Фіолент. Йому близько три мільярди років.
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