Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Поблизу Дніпра показали один із найстаріших вулканів планети: вважають свідком зародження Землі

Поблизу Дніпра показали один із найстаріших вулканів планети: вважають свідком зародження Землі

Сьогодні 19:29
просмотров

За 30 кілометрів від Дніпра можна побачити залишки древнього вулкана.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра показали один із найстаріших вулканів планети: вважають свідком зародження Землі

Мова йде про Аполлонівський палеовулкан, який розташований на території Солонянської територіальної громади.

І це справді вулкан, стверджують науковці, хоча він і не схожий на високі гори, з яких йде дим та тече лава. Знаходиться геологічна пам’ятка за 30 кілометрів від Дніпра, поблизу річки Мокра Сура на північ від села Аполлонівка. 

Фото місцевості показали в Дніпровській РДА. 

Від величного вулкана, який бачив зародження Землі кілька мільярдів років тому, залишилися тільки пагорби та корисні копалини, які місцеві добували, коли тут працював імпровізований кар’єр. За підрахунками науковців, Аполлонівський палеовулкан старіший за Кара-Дан (відома гора-вулкан у Криму , – ред) та Фіолент. Йому близько три мільярди років. 

Наразі можна розгледіти фрагменти палеовулканічного “амфітеатру”, який колись генерував лаву та залишки породи, яка й була вулканом. У жерлі гіганта є джерело із чистою водою, а узимку на схилах вулкану цвітуть фіалки та ромашки.
 
Доїхати сюди з Дніпра, можна машиною, прямуючи на захід через село Сурсько-Литовське до села Сурсько-Михайлівське.
 

Новости Днепра про Поблизу Дніпра показали один із найстаріших вулканів планети: вважають свідком зародження Землі

Новости Днепра про Поблизу Дніпра показали один із найстаріших вулканів планети: вважають свідком зародження Землі

Новости Днепра про Поблизу Дніпра показали один із найстаріших вулканів планети: вважають свідком зародження Землі

Новости Днепра про Поблизу Дніпра показали один із найстаріших вулканів планети: вважають свідком зародження Землі

Читайте також:

Новости Днепра про Поблизу Дніпра показали один із найстаріших вулканів планети: вважають свідком зародження ЗемліУкраїнська Новости Днепра про Поблизу Дніпра показали один із найстаріших вулканів планети: вважають свідком зародження ЗемліРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

В Україні готують графіки відключень електроенергії: як довго не буде світла та що чекає на Дніпро
Новини Дніпра
Сьогодні 18:37
В Україні готують графіки відключень електроенергії: як довго не буде світла та що чекає на Дніпро

Чи будуть відключення - ми дізнаємося восени, але в деяких…

Дніпряни, готуємося: у вересні Україну накриє відразу 4 потужні магнітні бурі
Новини Дніпра
Сьогодні 16:55
Дніпряни, готуємося: у вересні Україну накриє відразу 4 потужні магнітні бурі

Особливо вони впливають на метеозалежних людей.

Посеред житлового масиву Дніпра оселився червонокнижний морський птах
Новини Дніпра
Сьогодні 15:10
Посеред житлового масиву Дніпра оселився червонокнижний морський птах

У Дніпрі помітили червонокнижного кулика-сороку.

Адвокатка копа із Дніпра, який застрелив порушника, розповіла чи бере гроші за свою роботу
Новини Дніпра
Сьогодні 14:20
Адвокатка копа із Дніпра, який застрелив порушника, розповіла чи бере гроші за свою роботу

Адвокатка поліцейського, якого підозрюють у перевищенні своїх повноважень та умисному…

Наверх