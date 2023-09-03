Поблизу Дніпра показали один із найстаріших вулканів планети: вважають свідком зародження Землі

За 30 кілометрів від Дніпра можна побачити залишки древнього вулкана.

Мова йде про Аполлонівський палеовулкан, який розташований на території Солонянської територіальної громади.

І це справді вулкан, стверджують науковці, хоча він і не схожий на високі гори, з яких йде дим та тече лава. Знаходиться геологічна пам’ятка за 30 кілометрів від Дніпра, поблизу річки Мокра Сура на північ від села Аполлонівка.

Фото місцевості показали в Дніпровській РДА.

Від величного вулкана, який бачив зародження Землі кілька мільярдів років тому, залишилися тільки пагорби та корисні копалини, які місцеві добували, коли тут працював імпровізований кар’єр. За підрахунками науковців, Аполлонівський палеовулкан старіший за Кара-Дан (відома гора-вулкан у Криму , – ред) та Фіолент. Йому близько три мільярди років.

Наразі можна розгледіти фрагменти палеовулканічного “амфітеатру”, який колись генерував лаву та залишки породи, яка й була вулканом. У жерлі гіганта є джерело із чистою водою, а узимку на схилах вулкану цвітуть фіалки та ромашки.

Доїхати сюди з Дніпра, можна машиною, прямуючи на захід через село Сурсько-Литовське до села Сурсько-Михайлівське.

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