Поблизу Дніпра крадуть бджіл

Про це розповіла пасічниця Наталя, яка стала жертвою невідомих крадіїв. Деталями вона поділилися в темачній спільноті “Бджолярство Підгородного”.
Як повідомила Наталя, злочин стався у ніч проти 11 вересня. На пасіці “Гора – старий сад”, що у Підгородненській ОТГ, хтось поцупив бджіл. Власниця стверджує, що крадії беруть не самі вулики, а саме рамки з бджолами.
Наталя каже, що аби хто до бджіл не полізе, тому найімовірніше це були інші пасічники.
Крали досвідчені в справі люди (вірніше сказати нелюди). Весь жах вчинку (вулики залишили) – бо кожен пасічник свої вулики взнає, хоч тричі перекрась, в кожного своя відзнака. До такої справи готувались, щоб забрати тільки бджіл. Ми нещодавно на своїй пасіці викрили спробу крадіжки вулику. Він був віднесений з місця пасіки й обмотаний чорною стрейч-плівкою , та щось завадило мерзенній справі , вулик ми повернули на місце”, – розповіла пасічниця.
Власниця пасіки каже, що цього літа раніше вже стикалася з проблемами, коли під час обприскування соняшника від шкідників, потруїли і бджіл. А тепер поцупили комах, які дивом вижили.
Жінка б’є на сполох, бо ніхто не застрахований від крадіжок у такий спосіб.
“Господи, люди ! Вас нічому не вчить ситуація в країні, що коїте? Закон бумерангу ніхто не відміняв!”, – підкреслила пані Наталя.
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