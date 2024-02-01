Поблизу Дніпра дитина провалилася під кригу

Інцидент стався у Дніпровському районі 1 лютого, повідомили в ДСНС.
Виклик від місцевих мешканців надійшов о 17:41. Люди розповіли, що на місцевій водоймі в селищі міського типу Солоне поблизу вулиці Задернюка Дніпровського району, дитина провалилась під кригу.
Приїхавши на місце четверо рятувальників за допомогою гумового човна та рятувального спорядження (мотузок) транспортували 15-річного хлопчика на берег.
Підлітка передали працівникам екстреної медичної допомоги для надання медичної допомоги та подальшої госпіталізації. Наразі з ним все добре.
Нагадаємо, раніше рятувальники публікували невтішну статистику щодо смертей у зимовий сезон. Тільки з початку 2024 року троє людей, серед яких дитина, загинули, бо провалилися під кригу.
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