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Поблизу Дніпра дитина провалилася під кригу

Сьогодні 20:45
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У Дніпровському районі рятували 15-річного хлопця, який провалився під кригу.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра дитина провалилася під кригу

Інцидент стався у Дніпровському районі 1 лютого, повідомили в ДСНС. 

Виклик від місцевих мешканців надійшов о 17:41. Люди розповіли, що на місцевій водоймі в селищі міського типу Солоне поблизу вулиці Задернюка Дніпровського району, дитина провалилась під кригу.

Приїхавши на місце четверо рятувальників за допомогою гумового човна та рятувального спорядження (мотузок) транспортували 15-річного хлопчика на берег.

Підлітка передали працівникам екстреної медичної допомоги для надання медичної допомоги та подальшої госпіталізації. Наразі з ним все добре. 

Нагадаємо, раніше рятувальники публікували невтішну статистику щодо смертей у зимовий сезон. Тільки з початку 2024 року троє людей, серед яких дитина, загинули, бо провалилися під кригу. 

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