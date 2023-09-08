Поблизу Дніпра діти без нагляду бігають по залізничних коліях

У Підгородному на одній із залізничних платформ діти бігають по залізничних коліях.

За словами очевидців, діти залишилися без нагляду, тому вирішили розважитися на залізничних рейках. Малеча бігає по коліях, де у будь-який момент може проїхати потяг. Відео опублікував телеграм-канал “Дніпро Оперативний”.

На оприлюднених кадрах видно, що хлопчик ходить по коліях, а десь поруч його молодший братик. Автор відео наказав малюкам зійти з рейок, а потім показав людей, які лежать на землі. Хлопець стверджує, що це батьки дітлахів. Дорослі перебрали зайвого і залишили своїх дітей без нагляду.

Ймовірна мама хлопчиків лежить на сходах, а поруч з нею пляшка пива. Батько – спить на лавочці.

Зверніть увагу! Подібні розваги можуть призвести до трагедії. Варто пояснити дітям, що залізничні рейки не місце для гри. Нагадаємо, на Дніпропетровщині під колесами вантажного потяга загинув чоловік, який лежав на коліях.

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