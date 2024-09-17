Поблизу Дніпра борсук напав на людину у дворі будинку (відео)

У Дніпровському районі борсук напав на людину.

Один з мешканців району побачив біля свого будинку борсука та почав наближатися до нього, знімаючи це все на відео. Тваринка спочатку хотіла втекти. Коли господар двору підійшов до неї ще ближче та почав казати, що це єнот, вона кинулась на нього та почала наздоганяти. Чоловіку вдалося втекти.

Відео опублікували в місцевому телеграм-каналі “ХД Дніпро”.

Обережно, у відео писутня ненормативна лексика!

У коментарях припускають, що борсук міг накинутися на людину через те, що поруч було його потомство, яке він захищав. Деякі також жартували, що це скоріше напад людини на борсука, який спокійно жив, а не навпаки.

Зазначимо, що борсук може переносити небезпечні для людини та свійських тварин хвороби (сказ, туберкульоз великої рогатої худоби тощо). В Україні були зафіксовані випадки, коли на людей нападали скажені борсуки у лісі. Однак полювати на них заборонено, бо тварини занесені до Червоної книги.

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