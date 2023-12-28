Побавилися та викинули: у Дніпрі декоративного щура виставили на мороз

У Дніпрі на мороз виставили декоративного щура.

У Придніпровську, на вулиці Космонавтів, 15 хтось виставив на мороз декоративного щура. Гризуна, який мешкав у когось вдома, залишили поблизу кафе в коробці. Невідомі попіклувалися про те, що пухнастику вистачило їжі на перший час, залишивши трохи свіжої капусти.

Виставили на мороз! Космонавтів, 15. Біля кафе. Може хтось врятує. Будь ласка! – йдеться у повідомленні в спільноті на Facebook Придніпровський край.

Місцеві занепокоєні долею щура.

Ось же воно відгукнеться цим людям, а потім врятуйте допоможіть хворіє дитина і т.д. – коментують вчинок попередніх господарів щура у коментарях під дописом.

Авторка допису поки що не відповіла, чи хтось забрав щура, тому в коментарях зібралося з десяток стурбованих долею пухнастого вусаня людей. Дехто пропонує забрати бідосю до себе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію пса-велетня, який загубився у Дніпрі. Собаку встигли прозвати Дніпровським Хатіко. Кремезний маламут бігає проспектом Слобожанським, вулицями Калинова та Образцова, а одного разу намагався проїхатися на маршрутці. Скоріш за все тварина домашня, позаяк має сліди від нашийника на шерсті та комфортно почуває себе в автомобілі – без проблем залізає, які тільки відкривають двері. Тому люди припустили, що раніше пес їздив разом з господарем в машині. Поки що хазяїв собаки знайти не вдалося.

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