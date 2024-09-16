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По всій Дніпропетровщині шосту добу шукають зниклого 15-річного хлопця

Сьогодні 10:24
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15-річного Микиту Веліченка з Кам'янського все ще не знайшли.

Новости Днепра про По всій Дніпропетровщині шосту добу шукають зниклого 15-річного хлопця

Пошуки хлопця, який зник 11 вересня тривають, повідомили в Нацполіції. Правоохоронці обстежують не тільки територію міста, де живе юнак, а й інші райони області. Вони опитують людей, а також перевіряють усі транспортні інфраструктури, лісові масиви, покинуті будівлі та водойми. 

Відомо, що дитина мешкає з бабусею. Микита зник 11 вересня, але жінка заявила про зникнення онука тільки за два дні – 13 вересня. За словами родички, юнак любить мандрувати і це не вперше, коли він кілька днів не з’являється вдома, однак цього разу подорож підлітка затягнулася, пишуть ЗМІ.

Прикмети зниклого Микити Веліченка: на вигляд 15 років, зріст 165см, худорлявої статури, русяве коротке волосся.

Був одягнений в день зникнення: панама піксельна, темні шорти, біла футболка, шльопанці. Мобільного телефону при собі не мав.

Якщо ви бачили хлопчика з фото, повідомте до поліції: 068-799-39-81, 073-206-88-16, 096-586-94-41 або 102.

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Новости Днепра про По всій Дніпропетровщині шосту добу шукають зниклого 15-річного хлопцяУкраїнська

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