По Україні зранку випустили понад 30 ракет

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат під час телемарафону повідомив, що сьогодні зранку по території нашої країни було випущено понад 30 ракет.
Уранці близько шести літаків Ту-95 (попередньо з району Мурманської області) вилетіли й випустили ракети. Очікуємо понад 30 ракет, які вже почали зʼявлятись у кількох областях, – зазначив він
У низці областей України працює ППО. Про вибухи повідомляли на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині та Житомирщині.
Нагадаємо, вночі по Україні випустили 24 дрон-камікадзе – усі збили сили ППО. По Дніпру завдали удару – є влучання в промислове підприємство.
Повітряна тривога триває, є ймовірність атаки на наше місто.
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