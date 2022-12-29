По Україні випущено понад 120 ракет, – Подоляк

“29.12.22. Над усією Україною понад 120 ракет, випущених “злісним російським світом”, щоб зруйнувати критичну інфраструктуру та масово вбивати цивільних”, – зазначив він.
Також Подоляк іронічно заявив, що Київ чекає на чергові пропозиції від “миротворців” про “мирне врегулювання”, “гарантії безпеки для Росії” та “небажаність провокацій”.
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