Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

По Україні випущено понад 120 ракет, – Подоляк

Сьогодні 10:00
просмотров

Російські війська під час масованої атаки 29 грудня випустили у бік України понад 120 ракет.

Новости Днепра про По Україні випущено понад 120 ракет, - Подоляк

“29.12.22. Над усією Україною понад 120 ракет, випущених “злісним російським світом”, щоб зруйнувати критичну інфраструктуру та масово вбивати цивільних”, – зазначив він.

Також Подоляк іронічно заявив, що Київ чекає на чергові пропозиції від “миротворців” про “мирне врегулювання”, “гарантії безпеки для Росії” та “небажаність провокацій”.

Читайте також:

Новости Днепра про По Україні випущено понад 120 ракет, - ПодолякУкраїнська Новости Днепра про По Україні випущено понад 120 ракет, - ПодолякРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Чи працює сьогодні у Дніпрі метро
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:43
    Чи працює сьогодні у Дніпрі метро

    У Дніпрі тимчасово не курсують трамваї та тролейбуси через відключення…

    Значна частина Дніпра залишилася без опалення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:20
    Значна частина Дніпра залишилася без опалення

    Яка ситуація з опаленням в Дніпрі 29 грудня.

    Чому у багатьох мешканців Дніпра зникла вода та коли відновлять водопостачання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:17
    Чому у багатьох мешканців Дніпра зникла вода та коли відновлять водопостачання

    Сьогодні, 29 грудня, росіяни знову завдали масованого ракетного удару.

    Затримуються потяги, які курсують через Дніпро
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:49
    Затримуються потяги, які курсують через Дніпро

    Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через знеструмлення.

    Наверх