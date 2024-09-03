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  • По стінам текла сеча: у Кривому Розі понад 20 собак та безліч котів тримали замкненими в квартирі

По стінам текла сеча: у Кривому Розі понад 20 собак та безліч котів тримали замкненими в квартирі

Сьогодні 15:28
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У Кривому Розі кілька десятків тварин жили в повній санітарії в зачиненій квартирі.

Новости Днепра про По стінам текла сеча: у Кривому Розі понад 20 собак та безліч котів тримали замкненими в квартирі

У Кривому Розі у квартирі у провулку Бульварному жінка тримала понад 20 собак та багато котів. Тварин не вигулювали. У помешканні була повна антисанітарія. Про це пишуть місцеві ЗМІ. 

Представники ГО “Ми разом”, які нині опікуються тваринами розповіли, що на сполох забили сусіди, у яких по стінах почала текти сеча. 

Співробітників Центру поводження с тваринами насилу вмовили забрати собак до себе. Залишилося чотири новонароджені щеняти. Їх забрала до себе жінка, яка їх вигодує. Гроші на корм для малечі їй зібрали.

Новости Днепра про По стінам текла сеча: у Кривому Розі понад 20 собак та безліч котів тримали замкненими в квартирі

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Новости Днепра про По стінам текла сеча: у Кривому Розі понад 20 собак та безліч котів тримали замкненими в квартиріУкраїнська

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