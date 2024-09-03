По стінам текла сеча: у Кривому Розі понад 20 собак та безліч котів тримали замкненими в квартирі

У Кривому Розі кілька десятків тварин жили в повній санітарії в зачиненій квартирі.

У Кривому Розі у квартирі у провулку Бульварному жінка тримала понад 20 собак та багато котів. Тварин не вигулювали. У помешканні була повна антисанітарія. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Представники ГО “Ми разом”, які нині опікуються тваринами розповіли, що на сполох забили сусіди, у яких по стінах почала текти сеча.

Співробітників Центру поводження с тваринами насилу вмовили забрати собак до себе. Залишилося чотири новонароджені щеняти. Їх забрала до себе жінка, яка їх вигодує. Гроші на корм для малечі їй зібрали.

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