По Павлограду вдарили п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М, у місті 50 постраждалих

У Повітряних силах ЗСУ назвали тип ракет, якими атакували Павлоград.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, 6 вересня, близько 10.00, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області.

Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей – РФ.

Керівник ОВА Сергій Лисак також повідомив оновлену кількість постраждалих. Понад пів сотні людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найстаршим потерпілим 86 років. Найменшому – 4. Всім надають необхідну допомогу.

Побиті оселі місцевих. Наслідки ще уточнюють.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного загиблого в Павлограді.

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