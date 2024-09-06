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  • По Павлограду вдарили п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М, у місті 50 постраждалих

По Павлограду вдарили п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М, у місті 50 постраждалих

Сьогодні 13:12
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У Повітряних силах ЗСУ назвали тип ракет, якими атакували Павлоград.

Новости Днепра про По Павлограду вдарили п'ятьма балістичними ракетами Іскандер-М, у місті 50 постраждалих

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, 6 вересня, близько 10.00, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області.

Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей – РФ.

Керівник ОВА Сергій Лисак також повідомив оновлену кількість постраждалих. Понад пів сотні людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найстаршим потерпілим 86 років. Найменшому – 4. Всім надають необхідну допомогу.

Побиті оселі місцевих. Наслідки ще уточнюють.

Новости Днепра про По Павлограду вдарили п'ятьма балістичними ракетами Іскандер-М, у місті 50 постраждалих

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного загиблого в Павлограді. 

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Новости Днепра про По Павлограду вдарили п'ятьма балістичними ракетами Іскандер-М, у місті 50 постраждалихУкраїнська

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