По одній і дві черги: за якими графіками відключатимуть світло в Дніпрі 20 серпня
По одній і дві черги: за якими графіками відключатимуть світло в Дніпрі 20 серпня
Сьогодні 18:44
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У Дніпрі та області 20 серпня вимикатимуть світло за графіками, але не весь день.
Про це повідомили в ДТЕК та ЦЕК, які обслуговують жителів Дніпра.
Завтра, 20 СЕРПНЯ, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно, тобто більша кількість людей одночасно буде без електроенергії.
В інші години доби – без обмежень. Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Крім стабілізаційних відключень, будуть також планові.
У зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, завтра, 20 серпня з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Алана Шепарда: 10;
вул. Незалежності: 13, 29, 31-К, 34-А, 36;
вул. Макарова: 27-Д;
вул. Петра Розумного: 1, 2-А, 3-8, 10-16 (парні);
вул. Ігоря Ветрогонова: 1-7, 8-А, 9-21, 22-А, 23-27, 29, 31;
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