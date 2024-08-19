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  • По одній і дві черги: за якими графіками відключатимуть світло в Дніпрі 20 серпня

По одній і дві черги: за якими графіками відключатимуть світло в Дніпрі 20 серпня

Сьогодні 18:44
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У Дніпрі та області 20 серпня вимикатимуть світло за графіками, але не весь день.

Новости Днепра про По одній і дві черги: за якими графіками відключатимуть світло в Дніпрі 20 серпня

Про це повідомили в ДТЕК та ЦЕК, які обслуговують жителів Дніпра. 

Завтра, 20 СЕРПНЯ, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно, тобто більша кількість людей одночасно буде без електроенергії.

В інші години доби – без обмежень. Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується. 

Крім стабілізаційних відключень, будуть також планові. 

У зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, завтра, 20 серпня з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Алана Шепарда: 10;
  • вул. Незалежності: 13, 29, 31-К, 34-А, 36;
  • вул. Макарова: 27-Д;
  • вул. Петра Розумного: 1, 2-А, 3-8, 10-16 (парні);
  • вул. Ігоря Ветрогонова: 1-7, 8-А, 9-21, 22-А, 23-27, 29, 31;
  • вул. Квартальна: 38-А;
  • вул. Костянтинівська: 1-16, 18;
  • вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 67-73 (непарні), 66-86 (парні), 88-А, 90-100 (парні);
  • вул. Павла Тичини: 1-7 (непарні);
  • вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15-А, 17, 19, 21;
  • вул. Печерська: 1-7, 9-17 (непарні);
  • вул. Солідарна: 1, 3, 4-А, 5-15 (непарні);
  • вул. Моцарта: 1-14;
  • вул. Самотканська: 1-14;
  • вул. Сурська: 71-96, 98-103, 105, 107, 109;
  • вул. Фредеріка Шопена: 1-14.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі та області посунули графіки відключень електроенергії. 

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Новости Днепра про По одній і дві черги: за якими графіками відключатимуть світло в Дніпрі 20 серпняУкраїнська

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