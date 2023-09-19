По Кривому Рогу росіяни вдарили “Іскандером”: Вілкул розповів про наслідки

Сьогодні вночі у Кривому Розі пролунав вибух.

Як з’ясувалося, росіяни атакували місто балістичною ракетою “Іскандер-М”.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу.

Удар взяла на себе неексплуатуєма будівля. Там виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Крім того, біди наробила вибухова хвиля: вона пошкодила школу, дитячий садок, 20 багатоквартирних будинків – там вибиті вікна, двері, пошкоджені фасади та балкони.

На щастя, люди не постраждали.

Зараз комунальні служби ліквідовують наслідки ракетного удару: закривають плівкою вибиті вікна тощо. Крім того, мешканцям видають будівельні матеріали.

За словами Вілкула, протягом 7-10 днів розбиті вікна засклять.

Читайте також:

Українська

Автор: