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  • По Кривому Рогу росіяни вдарили “Іскандером”: Вілкул розповів про наслідки

По Кривому Рогу росіяни вдарили “Іскандером”: Вілкул розповів про наслідки

Сьогодні 13:30
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Сьогодні вночі у Кривому Розі пролунав вибух.

Новости Днепра про По Кривому Рогу росіяни вдарили

Як з’ясувалося, росіяни атакували місто балістичною ракетою “Іскандер-М”.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу.

Удар взяла на себе неексплуатуєма будівля. Там виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Крім того, біди наробила вибухова хвиля: вона пошкодила школу, дитячий садок, 20 багатоквартирних будинків – там вибиті вікна, двері, пошкоджені фасади та балкони.

Новости Днепра про По Кривому Рогу росіяни вдарили

Новости Днепра про По Кривому Рогу росіяни вдарили

Новости Днепра про По Кривому Рогу росіяни вдарили

На щастя, люди не постраждали.

Зараз комунальні служби ліквідовують наслідки ракетного удару: закривають плівкою вибиті вікна тощо. Крім того, мешканцям видають будівельні матеріали.

За словами Вілкула, протягом 7-10 днів розбиті вікна засклять.

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