“Леви на джипі залишилися без джипа”: по дорозі в Дніпро в аварію потрапили відомі коміки (ФОТО) - Днепр Инфо
“Леви на джипі залишилися без джипа”: по дорозі в Дніпро в аварію потрапили відомі коміки (ФОТО)
просмотров
Сегодня 11:14

Відомі коміки з Дніпра потрапили в аварію, коли їхали на концерт.

Новости Днепра про

Про це Валентин Міхієнко розповів на своїй сторінці в інстаграм. 

Аварія сталася ще 11 березня, але про неї стало відомо тільки вчора. Валентин розповів, що він разом із колегами з проєкту “Леви на джипі”, їхав на концерт до Дніпра, але вони так поспішали, що потрапили в ДТП. На щастя, ніхто не постраждав, але машина сильно понівечена. 

Від удару на дверях повилітали вікна, а лобове скло повністю потріскалося. 

“Відтепер втрьох святкуємо ще один день народження 11 березня. Насправді все не так страшно, як на фото) навіть синців немає. Перше, що сказав Микола, коли ми вилізли: Вальок, за 27 заберу”, — жартівливо прокоментував ситуацію Валентин. 

Новости Днепра про

Хто такі “Леви на джипі”?

Леви на Джипі – україномовний YouTube-канал, що створює незалежний гумористичний контент.

YouTube-канал заснували Андрій Лузан, Валентин Міхієнко та Микола Зирянов. Тематикою каналу є гумористичні шоу різних форматів. Гостями їхніх шоу є коміки, а також відомі українські актори, співаки, телеведучі, блогери. До 24 лютого 2022 року канал був російськомовним, але потім коміки перейшли на українську та заснували власний благодійний фонд. 

До речі, усі троє коміків родом із Дніпра або якийсь час тут жили, проте тепер постійно мешкають в Києві. 

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Главные новости Днепра в Telegram
# # # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    У Дніпрі створили туристичний чат-бот: що там можна дізнатися
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:36
    У Дніпрі створили туристичний чат-бот: що там можна дізнатися

    Також у чат-боті багато корисної інформації для переселенців.

    На Дніпропетровщині спалахнули торгові павільйони на авторинку разом із авто
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:00
    На Дніпропетровщині спалахнули торгові павільйони на авторинку разом із авто

    16 березня, о 00:47, на вулиці Нікопольське шосе Металургійного району…

    У Дніпрі чоловік знайшов бойову частину крилатої ракети
    Новини Дніпра
    Сегодня 09:58
    У Дніпрі чоловік знайшов бойову частину крилатої ракети

    Будьте обережні!

    У Дніпрі невідомий «замінував» школу: подробиці
    Новини Дніпра
    Сегодня 09:30
    У Дніпрі невідомий «замінував» школу: подробиці

    В одній зі шкіл Дніпра 15 березня шукали вибухівку.