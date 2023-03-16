“Леви на джипі залишилися без джипа”: по дорозі в Дніпро в аварію потрапили відомі коміки (ФОТО)

Відомі коміки з Дніпра потрапили в аварію, коли їхали на концерт.

Про це Валентин Міхієнко розповів на своїй сторінці в інстаграм.

Аварія сталася ще 11 березня, але про неї стало відомо тільки вчора. Валентин розповів, що він разом із колегами з проєкту “Леви на джипі”, їхав на концерт до Дніпра, але вони так поспішали, що потрапили в ДТП. На щастя, ніхто не постраждав, але машина сильно понівечена.

Від удару на дверях повилітали вікна, а лобове скло повністю потріскалося.

“Відтепер втрьох святкуємо ще один день народження 11 березня. Насправді все не так страшно, як на фото) навіть синців немає. Перше, що сказав Микола, коли ми вилізли: Вальок, за 27 заберу”, — жартівливо прокоментував ситуацію Валентин.

Хто такі “Леви на джипі”?

Леви на Джипі – україномовний YouTube-канал, що створює незалежний гумористичний контент.

YouTube-канал заснували Андрій Лузан, Валентин Міхієнко та Микола Зирянов. Тематикою каналу є гумористичні шоу різних форматів. Гостями їхніх шоу є коміки, а також відомі українські актори, співаки, телеведучі, блогери. До 24 лютого 2022 року канал був російськомовним, але потім коміки перейшли на українську та заснували власний благодійний фонд.

До речі, усі троє коміків родом із Дніпра або якийсь час тут жили, проте тепер постійно мешкають в Києві.

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