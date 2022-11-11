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По 260 грн за штуку: у Дніпрі подорожчали свічки

Сьогодні 12:43
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Сьогодні у Дніпрі оголосили про стабілізаційні відключення світла. Почнуться вони у другій половині дня, коли вже на вулиці почне темніти. Багато містян, щоб не сидіти в темній кімнаті, використовують не тільки автономні лампи, але і свічки.

Новости Днепра про По 260 грн за штуку: у Дніпрі подорожчали свічки

 Останнє – доволі дефіцитний товар у магазині. Щоб їх знайти – потрібно навідатись та пошукати по різним торговельним точкам.

Новости Днепра про По 260 грн за штуку: у Дніпрі подорожчали свічки

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Найдешевша свічка, яку вдалося знайти у магазинах Дніпра, коштує в середньому 36-40 грн. Вона імпортного виробництва.

Новости Днепра про По 260 грн за штуку: у Дніпрі подорожчали свічки

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Товар виготовлений в Україні обійдеться від 20 грн за штуку. Виробники обіцяють, що свічки за такою ціною горітимуть близько 6-8 годин.

Новости Днепра про По 260 грн за штуку: у Дніпрі подорожчали свічки

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Судячи з стану прилавків у магазинах, свічки – один із найбільш ходових товарів. Купити звичайну свічку можна лише через Інтернет-магазин, на вітрині її не знайти.

Новости Днепра про По 260 грн за штуку: у Дніпрі подорожчали свічки

Здебільшого на прилавках залишилися лише маленькі «чайні» свічки. Наскільки вистачить часу їхнього горіння – питання спірне, але набір із 10 маленьких «світлячків» коштуватиме 33 грн.

Новости Днепра про По 260 грн за штуку: у Дніпрі подорожчали свічки

Як альтернативу магазини пропонують велику кількість ароматичних свічок, за зовсім іншими цінами. Наприклад, ароматична свічка, розрахована на 3-4 години горіння, обійдеться близько 140 грн. Свічка з вощини – 260 грн.

Новости Днепра про По 260 грн за штуку: у Дніпрі подорожчали свічки

Якщо немає бажання купувати свічку, її можна зробити своїими руками. Подробиці тут.

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