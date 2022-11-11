По 260 грн за штуку: у Дніпрі подорожчали свічки

Останнє – доволі дефіцитний товар у магазині. Щоб їх знайти – потрібно навідатись та пошукати по різним торговельним точкам.
Найдешевша свічка, яку вдалося знайти у магазинах Дніпра, коштує в середньому 36-40 грн. Вона імпортного виробництва.
Товар виготовлений в Україні обійдеться від 20 грн за штуку. Виробники обіцяють, що свічки за такою ціною горітимуть близько 6-8 годин.
Судячи з стану прилавків у магазинах, свічки – один із найбільш ходових товарів. Купити звичайну свічку можна лише через Інтернет-магазин, на вітрині її не знайти.
Здебільшого на прилавках залишилися лише маленькі «чайні» свічки. Наскільки вистачить часу їхнього горіння – питання спірне, але набір із 10 маленьких «світлячків» коштуватиме 33 грн.
Як альтернативу магазини пропонують велику кількість ароматичних свічок, за зовсім іншими цінами. Наприклад, ароматична свічка, розрахована на 3-4 години горіння, обійдеться близько 140 грн. Свічка з вощини – 260 грн.
Якщо немає бажання купувати свічку, її можна зробити своїими руками. Подробиці тут.
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