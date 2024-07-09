Пляжі Дніпра 2024: ТОП-8 місць для відпочинку у спекотні дні

На вихідних синоптики обіцяють, що повітря у Дніпрі прогріється до температури +36…38 градусів тепла. Багато жителів міста захочуть провести ці спекотні дні біля води на пляжі.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку пляжів, де можна позасмагати цього літа.

Відразу попереджаємо читачів, що на пляжах міста та у кар’єрів купатися заборонено, у багатьох місцях стан дна водоймища невідомий, як і якість води. Тому відпочинок на березі, без заходу у воду – найкраще рішення.

Кар’єри міста

Жителі Червоного Каменя у Дніпрі можуть похвалитися власним пляжем серед житлових будинків. На цьому житловому масиві знаходиться кар’єр, де завжди холодна вода. Його глибина становить близько 12 метрів. Кар’єр з одного боку оточений гранітними скелями. У ньому ще на початку минулого століття почали видобувати граніт. Але вода постійно пребувала і в середині 1950-х років видобуток копалин припинився, а кар’єр наповнився водою. У 1970-х роках у центрі «озера» був фонтан, але вже майже 30 років як його прибрали. А ще біля кар’єру люблять проводити свій час місцеві рибалки.

«Котлован» або «Кринічне» – озеро, яке також колись було кар’єром. Тільки тут добували пісок, а не граніт. Знаходиться воно на лівому березі Дніпра. Озеро з’явилося у 1970-х роках, після того, як видобуток піску було зупинено. Величезна «яма» наповнилася водою із Самари. Площа водної поверхні – майже 13 га, а глибина – близько 20 метрів. Поруч із озером є обладнаний пляж – його облаштували місцеві мешканці.

Офіційні пляжі

Цього року у Дніпрі не відкривали для купання офіційні пляжі – на Монастирському острові, у Мануйлівському парку та на житловому масиві Придніпровськ. Але разом з тим комунальники прибрали територію від сміття та акваторію річки біля берега, підфарбували лавки та відремонтували дахи сонцезахисних споруд.

Монастирський острів – один із традиційних та найпопулярніших пляжів Дніпра. Берегова лінія тягнеться вздовж усього острова, пляж поділено на кілька зон. Є «дитячий» та «дорослий», який знаходиться трохи далі. На «дитячому» є гірки та гойдалки, на «дорослому» – місця для гри у волейбол та турніки.

Наприкінці острова знаходиться нудистський пляж.

Крім пляжу на острові є дитячий парк, оглядове колесо, акваріум, де можна подивитися на незвичайні види риб і черепах, а також різні атракціони. Тут можна не лише відпочити біля води, а й погуляти у тіні дерев.

Мануйловський пляж знаходиться на лівому березі Дніпра і вважається другим, найбільшим та популярним пляжем після Монастирського. На цьому пляжі, на відміну від острова, немає наметів та кіосків, де можна купити воду чи перекус, тому вирушаючи на відпочинок потрібно все брати з собою. На Мануйлівському пляжі є кабінки для перевдягання, лавочки та навіси від сонця, волейбольні майданчики, столи для гри у шахи. Шлях на пляж пролягає через Мануйлівський парк.

Пляж у Придніпровську – третій офіційний пляж для купання у Дніпрі. Він знаходиться на території однойменного житлового масиву. Тут є кабінки для перевдягання, туалети та душові. Щоправда, через те, що пляжі міста на цей сезон закриті – води тут немає. Для відпочиваючих також є кабінки для перевдягання та спортмайданчик.

Неофіційні пляжі

Пляж на житловому масиві Ломовській не є офіційним пляжем, але люди тут купаються – є зона з піском, але немає кабінок для перевдягання, туалету, баків для сміття, лавок і всього того, що є на офіційних пляжах. Тут також немає наметів чи кіосків, де можна купити воду, перекушування чи морозиво, так що все потрібно брати з собою.

Ще одне місце, де люблять відпочивати мешканці Дніпра – Коса на житловому масиві Перемога. Місце також можна віднести до неофіційних пляжів міста. Біля входу на Косу є кафе та туалет. Тут є дитячий майданчик та спортивне містечко. Тут є як звичайні спортивні тренажери та гірки з гойдалками для дітей, так і ті, що місцеві активісти та мешканці облаштували самостійно. Останні мають дуже незвичайний вигляд. Тренажери складаються з труб та шин, а для дітей обладнані курені, також є саморобна кабінка для перевдягання та альтанка.

Також неофіційний пляж є не житловим масивом Сонячний. Біля берега на набережній є невелика смужка піску, куди приходять загоряти місцеві жителі. Пляж невеликий та не обладнаний. Тут немає кабінок для перевдягання, урн, лавок.

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