Площа як в однокімнатної квартири та дерев’яні двері: як виглядає будинок за 375 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Купити дешевий будинок у Дніпрі досить складно. Нерухомості за низькою ціною достатньо, але для того, щоб там жити, потрібно вкласти чимало грошей. Та якщо труднощі не лякають і хочеться мати свій сад та город у дворі – знайти недороге житло можна в різних районах Дніпра. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших будинків на продаж.

На вулиці Передовій у Дніпрі можна купити будинок на 28 кв.м та на додаток до нього ділянку на 10 соток за 375 тис грн. Будівлю зведено близько 40 років тому. Є індивідуальне опалення, проведено електрику, а вулицею прокладена газова труба, тож можна буде підключитися. Для води можна прорубати свердловину.

Купити будинок у районі вулиці Гостомельської обійдеться трохи дорожче – 382 тис грн, проте його зовнішній вигляд просто кричить про те, що будівлі потрібен ремонт. У приміщенні дві кімнати загальною площею 20 кв. м. Проведено всі необхідні комунікації, стоять лічильники. У рази дорожче, ніж ціна будинку коштуватиме його відновлення.

За 411 тис грн можна купити будинок у районі проспекту Богдана Хмельницького у Дніпрі. У будівлі загальною площею 61,5 кв. м. Є дві кімнати, кухня та всі зручності. Стіни цегляні, а от опалюється будинок дровами. Будівля розташована на ділянці 7,5 соток.

За аналогічну суму можна купити будинок у районі Діївки. Будівля на 40 кв.м, в ній дві кімнати, пічне опалення. Ділянка 10 соток. У вікон будинку навіть є віконниці, вхідні двері дерев’яні, а дах покритий шифером.

У районі ДІІТу можна купити будинок за 450 тис. грн. Ділянка 4 сотки. Сам будинок 45 кв. м У ньому 4 кімнати. Був збудований близько 40 років тому. Опалення газове, а ось вода з колонки у дворі. Але, судячи з зовнішнього вигляду будинку, в ньому навряд чи хтось захоче жити без ремонту.

450 тис грн коштуватиме двоповерховий будинок у районі вулиці Робоча. У ньому 50 кв. v площі nf 3 кімнати. У будинку пічне опалення, всі зручності у дворі. Будівля була збудована у 1980-х роках. На подвір’ї є гараж із ямою. Але все це дуже потребує ремонту.

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