Плавець з Дніпра двічі вибув з кваліфікації Олімпіади-2024: як він пояснив свою невдачу

Ще один плавец з Дніпропетровщини вибув зі змагань.

18-річний Олександр Желтяков з Дніпра, який цьогоріч бере учать в Олімпіаді в Парижі, вибув з обох кваліфікацій в змаганні з плавання. Свою невдачу плавець пояснив хворобою, пише Суспільне.

Кваліфікація 200-метрівки на спині стала для Желтякова другою на Олімпіаді-2024. Однак, як і першу на дистанції 100 метрів, український плавець її не подолав — за результатами відбору став лише 20-м. За словами 18-річного плавця, у день церемонії відкриття він захворів. Що цікаво, захворів не тільки Олександр – застудилися й інші члени команди з плавання. “Що стало причиною такого виступу? Вважаю, що неправильно було захворіти перед цим стартом. Коли ми приїхали, у день відкриття [Олімпіади] – майже всі плавці захворіли. Але це не головна проблема була. Вважаю, що мій настрій на ці змагання був не найкращим після багатьох тижнів поганих тренувань. Не знаю, що ще сказати. Я зовсім не очікував такого результату, але як вийшло. Ми не здаємося, а будемо йти далі”.

Олександр не задоволений своїми досягеннями на Олімпіаді. На думку плавця, це чи ненайгірший виступ за його кар’єру.

Тепер Желтяков буде готуватися до наступних змагань, а ось Олімпіада в Парижі для нього завершилася.

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