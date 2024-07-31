Плавець з Дніпра двічі вибув з кваліфікації Олімпіади-2024: як він пояснив свою невдачу

Кваліфікація 200-метрівки на спині стала для Желтякова другою на Олімпіаді-2024. Однак, як і першу на дистанції 100 метрів, український плавець її не подолав — за результатами відбору став лише 20-м.
За словами 18-річного плавця, у день церемонії відкриття він захворів. Що цікаво, захворів не тільки Олександр – застудилися й інші члени команди з плавання.
“Що стало причиною такого виступу? Вважаю, що неправильно було захворіти перед цим стартом. Коли ми приїхали, у день відкриття [Олімпіади] – майже всі плавці захворіли. Але це не головна проблема була. Вважаю, що мій настрій на ці змагання був не найкращим після багатьох тижнів поганих тренувань. Не знаю, що ще сказати. Я зовсім не очікував такого результату, але як вийшло. Ми не здаємося, а будемо йти далі”.