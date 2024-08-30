Плавчиня Ірина Пойда з Дніпропетровщини виборола “срібло” на Паралімпіаді

Ще одне "срібло" завоювали спортсмени з Дніпропетровщини.

Спортсменка Ірина Пойда з Дніпропетровської області виборола “срібло” з плавання. Про здобутки плавчині сповістив керівник ОВА Сергій Лисак.

Ірина Пойда подолала дистанцію в 200 метрів вільним стилем у класі S5. Вона показала результат 2.47,16 хв і отримала “срібло”.

Крім цього, медалі отримали:

Антон Коль здобув срібло у плаванні на 100 метрів на спині;

Анна Гонтар – бронзова призерка у плаванні на 50 метрів вільним стилем;

Олександр Комаров має бронзову медаль у плаванні на 200 метрів вільним стилем.

Зауважимо, 28 серпня у Парижі стартували Паралімпійські ігри-2024. Змагання триватимуть до 8 вересня 2024 року.

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