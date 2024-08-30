Плавчиня Ірина Пойда з Дніпропетровщини виборола “срібло” на Паралімпіаді

Спортсменка Ірина Пойда з Дніпропетровської області виборола “срібло” з плавання. Про здобутки плавчині сповістив керівник ОВА Сергій Лисак.
Ірина Пойда подолала дистанцію в 200 метрів вільним стилем у класі S5. Вона показала результат 2.47,16 хв і отримала “срібло”.
Крім цього, медалі отримали:
Зауважимо, 28 серпня у Парижі стартували Паралімпійські ігри-2024. Змагання триватимуть до 8 вересня 2024 року.
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