Плануйте маршрут: як у Дніпрі працюватиме транспорт 20 квітня

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»:
https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 721 автобус (з них 115 – великої місткості).
Читайте також:
Автор:
Російські війська минулої доби вдарили по Україні 26 дронами-камікадзе типу…
Через проведення планових ремонтних робіт, 20 квітня мешканці Дніпра залишаться…
В боротьбі за Україну загинув колишній співробітник Служби судової охорони…
У Дніпрі пролунали вибухи.