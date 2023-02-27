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Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 27 лютого

Сьогодні 08:30
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У понеділок, 27 лютого, у Дніпрі електротранспорт працює у штатному режимі за розкладом робочого дня. 

Новости Днепра про Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 27 лютого

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися: 

Також по місту на 90 автобусних маршрутах курсує 738 автобусів (з них 145 – великої місткості).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чи варто дніпрянам чекати різкого зростання цін на бензин та дизель. 

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Новости Днепра про Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 27 лютогоУкраїнська Новости Днепра про Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 27 лютогоРусский

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