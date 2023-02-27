Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 27 лютого

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися:
Також по місту на 90 автобусних маршрутах курсує 738 автобусів (з них 145 – великої місткості).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чи варто дніпрянам чекати різкого зростання цін на бензин та дизель.
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