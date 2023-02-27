Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 27 лютого

У понеділок, 27 лютого, у Дніпрі електротранспорт працює у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися:

на сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту на 90 автобусних маршрутах курсує 738 автобусів (з них 145 – великої місткості).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чи варто дніпрянам чекати різкого зростання цін на бензин та дизель.

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