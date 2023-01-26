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Плануйте маршрут: у Дніпропетровській області змінили графік руху електричок

Сьогодні 08:00
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Придніпровська залізниця змінює розлад руху окремих приміських поїздів.

Новости Днепра про Плануйте маршрут: у Дніпропетровській області змінили графік руху електричок

Про це повідомляє філія “Придніпровська залізниця” АТ “Укрзалізниця“.

Зокрема, призначено зупинки по ст. Канцерівка та ст. Мирова:

  • приміському поїзду № 6076 Кривий Ріг-Головний – Запоріжжя-2, відправлення зі ст. Кривий Ріг-Головний о 07:1: до поста 133-й км за чинним розкладом, далі за зміненим: ст. Мирова – 10:38-10:39; ст. Канцерівка – 11:04-11:05; ст. Дніпробуд-2 – 11:18-11:20; прибуття до ст. Запоріжжя-2 об 11:50 (замість 11:45);
  • приміському поїзду № 6075 Запоріжжя – Кривий Ріг-Головний, відправлення зі ст. Запоріжжя-2 о 15:25; до поста 159-й км за чинним розкладом, далі за зміненим: ст. Канцерівка – 16:10-16:11; ст. Мирова – 16:36-16:37; ст. Марганець – 16:58-16:59; далі – за чинним розкладом; прибуття до ст. Кривий Ріг-Головний о 19:54.

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Новости Днепра про Плануйте маршрут: у Дніпропетровській області змінили графік руху електричокУкраїнська Новости Днепра про Плануйте маршрут: у Дніпропетровській області змінили графік руху електричокРусский

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