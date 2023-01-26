Плануйте маршрут: у Дніпропетровській області змінили графік руху електричок

Магнітні бурі трапляються щомісяця, впливаючи як на геомагнітне полі Землі,…

11 січня в бою з рашистами поблизу населеного пункту Кліщіївка…

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Сьогодні, 25 січня, близько 22:30 у Дніпрі було чути вибухи.