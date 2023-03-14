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Плануймо маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт 14 березня

Сьогодні 08:00
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Сьогодні, 14 березня, електротранспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Плануймо маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт 14 березня

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad, або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.

Також по місту працюватиме 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 739 автобусів (з них 143 – великої місткості).

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Новости Днепра про Плануймо маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт 14 березняУкраїнська Новости Днепра про Плануймо маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт 14 березняРусский

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