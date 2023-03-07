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Планові роботи: де в Дніпрі не буде світла 7 березня

Сьогодні 09:00
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Сьогодні, 7 березня приватна енергетична компанія ЦЕК планує проводити планові роботи з відключенням світла

Новости Днепра про Планові роботи: де в Дніпрі не буде світла 7 березня

Планові роботи будуть проводитися 7 березня до 17.00 за адресами:

  • вул. Робоча: 65;
  • вул. Надії Алєксєєнко: 100;
  • вул. Гладкова: 11, 17;
  • вул. Казакевича: 2, 4;
  • пр. Богдана Хмельницького: 129, 131, 133.

Крім того

8 березня:

  • вул. Робоча: 65;
  • вул. Надії Алєксєєнко: 100;
  • вул. 152-й Дивізії: 2, 2а, 4, 4а, 6;
  • пр. Богдана Хмельницького: 109.

10 березня:

  • вул. Бориса Мозолевського: 1;
  • вул. Гладкова: 4, 4а, 6, 19а.

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Новости Днепра про Планові роботи: де в Дніпрі не буде світла 7 березняУкраїнська Новости Днепра про Планові роботи: де в Дніпрі не буде світла 7 березняРусский

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