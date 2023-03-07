Планові роботи: де в Дніпрі не буде світла 7 березня
Сьогодні, 7 березня приватна енергетична компанія ЦЕК планує проводити планові роботи з відключенням світла
Планові роботи будуть проводитися
7 березня до 17.00 за адресами: вул. Робоча: 65; вул. Надії Алєксєєнко: 100; вул. Гладкова: 11, 17; вул. Казакевича: 2, 4; пр. Богдана Хмельницького: 129, 131, 133.
Крім того
8 березня: вул. Робоча: 65; вул. Надії Алєксєєнко: 100; вул. 152-й Дивізії: 2, 2а, 4, 4а, 6; пр. Богдана Хмельницького: 109. 10 березня: вул. Бориса Мозолевського: 1; вул. Гладкова: 4, 4а, 6, 19а. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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