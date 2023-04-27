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Півтисячі окупантів, 21 БПЛА та 16 ББМ за добу, – Генштаб повідомив про втрати ворога

Сьогодні 10:00
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За даними ранку четверга, 27 квітня, українські військові ліквідували за добу 510 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 188 920 військових. Крім того, ЗСУ знищили 21 БПЛА та 16 ББМ.

Новости Днепра про Півтисячі окупантів, 21 БПЛА та 16 ББМ за добу, - Генштаб повідомив про втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 188920 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3694 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 7178 (+16) од,
  • артилерійських систем – 2887 (+10) од,
  • РСЗВ – 542 (+3) од,
  • засоби ППО – 293 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21),
  • крилаті ракети – 911 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13) од,
  • спеціальна техніка – 352 (+0)

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Новости Днепра про Півтисячі окупантів, 21 БПЛА та 16 ББМ за добу, - Генштаб повідомив про втрати ворогаУкраїнська Новости Днепра про Півтисячі окупантів, 21 БПЛА та 16 ББМ за добу, - Генштаб повідомив про втрати ворогаРусский

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