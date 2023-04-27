Півтисячі окупантів, 21 БПЛА та 16 ББМ за добу, – Генштаб повідомив про втрати ворога

За даними ранку четверга, 27 квітня, українські військові ліквідували за добу 510 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 188 920 військових. Крім того, ЗСУ знищили 21 БПЛА та 16 ББМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 188920 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3694 (+2) од,

бойових броньованих машин – 7178 (+16) од,

артилерійських систем – 2887 (+10) од,

РСЗВ – 542 (+3) од,

засоби ППО – 293 (+1) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21),

крилаті ракети – 911 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13) од,

спеціальна техніка – 352 (+0)

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