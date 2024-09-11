Після вибухів з річки Дніпро “виловили” частину БпЛА

Один з очевидців направився ближче до місця вибуху, який почули сьогодні у Дніпрі, та виявив на поверхні води у річці Дніпро величезні металеві уламки.
Про це повідомили на сторінці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України у Facebook.
Очевидець швидко зреагував та повідомив про свою знахідку на спецлінію “101”.
Водолази-сапери МРЦ ШР прибули на місце та вилучили частину безпілотника. На щастя, обійшлося без жертв.
У випадку, якщо ви стали свідком роботи ППО, не фіксуйте це на камеру та не оприлюднюйте в мережі! А якщо ви побачили уламки безпілотників або ракет – не підходьте до них і ні в якому випадку не чіпайте. Негайно повідомляйте в службу екстреного реагування “101”.
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