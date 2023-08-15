Після удару по Дніпру містяни знаходять уламки російських ракет (ФОТО)

У Дніпрі російське залізяччя влучило по промисловому підприємству. Постраждали двоє містян. Крім того, російські ракети пошкодили важливий спортивний об’єкт.
Постраждали і квартири дніпрян. Так, місцеві мешканці знаходять уламки ворожих ракет.
Журналістка Дарина Сухоніс опублікувала у соцмережі фото уламка, який знайшла після “прильоту”.
Крім того, у квартирі дівчини вибило вікна.
А це уламки, які знайшли інші містяни:
Не пробачимо! Помстимося!
Нагадаємо, раніше ми писали, що над Дніпропетровщиною сили ППО збили 7 крилатих ракет.
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