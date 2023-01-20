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  • Після ракетного удару досі шукають 6 людей: мер Дніпра розповів, коли будуть відомі остаточні цифри

Після ракетного удару досі шукають 6 людей: мер Дніпра розповів, коли будуть відомі остаточні цифри

Сьогодні 15:15
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Станом на 20 січня ще 9 осіб вважаються зниклими безвісти. Хоча рятувальна операція завершилася, проте людей шукають досі.

Новости Днепра про Після ракетного удару досі шукають 6 людей: мер Дніпра розповів, коли будуть відомі остаточні цифри

Про це розповів під час брифінгу міський голова Дніпра Борис Філатов. Відомо, що внаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі загинуло 46 людей, з яких шестеро – це діти. Крім того, ще 6 людей досі не можуть знайти.
 

Шукаємо, але офіційно рятувальна операція закінчена, – зауважив Філатов.

За словами Філатова, 20 людей досі в лікарні, їх стан важкий. Наразі комунальні служби проводять інструментальне обстеження під’їздів, які були поруч зі зруйнованим корпусом.

Ми не могли це зробити раніше, оскільки була та ще є загроза обвалів, – зазначив мер Дніпра.

Попередньо, після візуального обстеження, можна сказати, що зруйновано 90 квартир.

Філатов зазначив, що точну кількість встановлять після закінчення інструментального обстеження будинку. За його підрахунками, на це може піти близько 2 тижнів.

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Новости Днепра про Після ракетного удару досі шукають 6 людей: мер Дніпра розповів, коли будуть відомі остаточні цифриУкраїнська

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