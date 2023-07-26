Пішов з життя головний диригент оперного театру у Дніпрі: його знала вся Україна

На 72 році життя помер головний диригент театру опери та балету в Дніпрі та народний артист Володимир Гаркуш.

Про сумну звістку повідомили в Дніпропетровському академічному театрі опери та балету.

Володимиру Григоровичу було 71 рік. Він був багаторічним головним диригентом театру в Дніпрі. Отримав звання народного артиста України та видатного театрального діяча.

33 роки пропрацював диригентом в дніпровському театрі. У 1994 отримав посаду головного диригента.

Диригентський почерк маестро характеризувався високопрофесійними стосунками з оркестром, солістами й хором, емоційністю, тонким відчуттям стилю й форми твору. Він володів точним, виразним жестом, властивим диригентській школі його вчителя – професора Павермана, який виховав цілу плеяду видатних диригентів. У манері диригування Володимира Гаркуші особливо вражала чудова мануальна техніка, пластичні жести, романтична спрямованість трактувань, – розповідають колеги.

Під його керівництвом в театрі були поставлені вистави: «Принцеса Турандот», «Джанні Скіккі», «Сестра Анжеліка», «Набукко», «Отелло», «Карміна Бурана», «Травіата», «Тоска», «Лісова пісня», «Білосніжка та семеро гномів», «Дама з камеліями», «Директор театру», «Піратський трикутник», «Норма», «Даремна обережність» та інш.

Гастролював в Італії, Іспанії, Франції та Великобританії. Володимира Григоровича неодноразово запрошували диригувати оперно-балетні вистави за кордоном, а також у низці міст України. Виступав у Києві, Одесі, Донецьку, Львові, Харкові, Маріуполі та Луганську.

Адміністрація та колектив театру висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять та заспокоєння душі маестро, – пишуть колеги.

Попрощаються з Володимиром Гаркушем завтра, 27 липня, о 12.00, в фойє театру.

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