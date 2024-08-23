Пішов з лікарні та зник: у Дніпропетровській області третій день розшукують 46-річного чоловіка - Днепр Инфо
Пішов з лікарні та зник: у Дніпропетровській області третій день розшукують 46-річного чоловіка
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Сегодня 19:00

У Кривому Розі зник чоловік.

Новости Днепра про Пішов з лікарні та зник: у Дніпропетровській області третій день розшукують 46-річного чоловіка

Криворізькі правоохоронці розшукують 46-річного Володимира Детіненка. 

Наразі вдалося з’ясувати, що 21 серпня приблизно о 12:00 чоловік пішов з лікарні та не повернувся. Де нині перебуває Володимир – невідомо. 

Прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, темне волосся.

Був одягнений в день зникнення у синьо-білу футболку з жовтими смужками, чорні спортивні шорти.

Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування зниклого повідомити до відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції або за телефоном 098-639-39-62, 068-160-30-83 або на 102.

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Новости Днепра про Пішов з лікарні та зник: у Дніпропетровській області третій день розшукують 46-річного чоловікаУкраїнська

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