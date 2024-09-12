Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця

У Новомосковську розшукують Кирила Черних.

11 вересня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 14-річного Кирила Черних, повідомляють в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Попередньо відомо, що неповнолітній хлопець пішов з дому, що розташований в селі Орловщина Новомосковського району, та не повернувся. Станом на 14:00 12 вересня його місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст 173 см, коротке темне волосся, худорлявої статури.

Був одягнений: шорти темно-сині, червона футболку-поло .

Якщо ви володієте інформацією, яка може допомогти у розшуках 14-річного Кирила Черних, прохання повідомити до Новомосковського районного відділу поліції за телефонами: (098)- 633-06-69, (097) 696-53-81 або «102».

Нагадаємо, у Новомосковському районі досі розшукують 14-річного хлопця, який пішов з дому 6 вересня.

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