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Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця

Сьогодні 14:05
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У Новомосковську розшукують Кирила Черних.

Новости Днепра про Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця

11 вересня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 14-річного Кирила Черних, повідомляють в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

Попередньо відомо, що неповнолітній хлопець пішов з дому, що розташований в селі Орловщина Новомосковського району, та не повернувся. Станом на 14:00 12 вересня його місцеперебування невідоме. 

Прикмети: зріст 173 см, коротке темне волосся, худорлявої статури.

Був одягнений: шорти темно-сині, червона футболку-поло .

Якщо ви володієте інформацією, яка може допомогти у розшуках 14-річного Кирила Черних, прохання повідомити до Новомосковського районного відділу поліції за телефонами: (098)- 633-06-69, (097) 696-53-81 або «102».

Нагадаємо, у Новомосковському районі досі розшукують 14-річного хлопця, який пішов з дому 6 вересня. 

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Новости Днепра про Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопцяУкраїнська Новости Днепра про Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопцяРусский

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