Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця

11 вересня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 14-річного Кирила Черних, повідомляють в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
Попередньо відомо, що неповнолітній хлопець пішов з дому, що розташований в селі Орловщина Новомосковського району, та не повернувся. Станом на 14:00 12 вересня його місцеперебування невідоме.
Прикмети: зріст 173 см, коротке темне волосся, худорлявої статури.
Був одягнений: шорти темно-сині, червона футболку-поло .
Якщо ви володієте інформацією, яка може допомогти у розшуках 14-річного Кирила Черних, прохання повідомити до Новомосковського районного відділу поліції за телефонами: (098)- 633-06-69, (097) 696-53-81 або «102».
Нагадаємо, у Новомосковському районі досі розшукують 14-річного хлопця, який пішов з дому 6 вересня.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі в трамваї чоловік чіплявся до пасажирки.
Сьогодні, 12 вересня, на Дніпропетровщині ввели стабілізаційні графіки відключення світла.
У Дніпрі є високооплачувана робота.
На місці нинішнього центру Дніпра понад 250 років тому була…