Пішов з дому, бо хотів пазли: у Дніпрі відшукали зниклого 6-річного хлопчика

У понеділок, 24 квітня, у Дніпрі з самого ранку шукали 6-річного хлопчика, який пішов з дому.
Як розповіли в патрульній поліції, мама хлопчика зателефонувала на “102” та розповіла, що її син пішов з дому. Ймовірно, він відкрив ворота, поки жінка працювала. Вона намагалася знайти дитину самостійно, але безрезультатно.
Поліцейські розпочали справжню спецоперацію, щоб знайти маленького втікача. До пошуків залучили не тільки правоохоронців, а й волонтерів та небайдужих містян. Маму взяли на борт патрульного авто і почали перевіряти прилеглі території.
Переглянувши відео з міських камер відеонагляду, патрульні відслідкували напрямок руху малого. Вони перевірили дитячі майданчики та двори, а потім пішли в один із торговельних центрів.
Як виявилося, хлопчик пішов до магазину іграшок. З них все було гаразд. Маленький мандрівник пояснив, що хотів пазли, тому прийшов до крамниці. Мама малого подякувала поліціянтам. Судячи з фото, яке зробили патрульні, пазли дитина таки отримала.
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