Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Пішов з дому, бо хотів пазли: у Дніпрі відшукали зниклого 6-річного хлопчика

Пішов з дому, бо хотів пазли: у Дніпрі відшукали зниклого 6-річного хлопчика

Сьогодні 16:53
просмотров

У Дніпрі відшукали хлопчика, який пішов з дому.

Новости Днепра про Пішов з дому, бо хотів пазли: у Дніпрі відшукали зниклого 6-річного хлопчика

У понеділок, 24 квітня, у Дніпрі з самого ранку шукали 6-річного хлопчика, який пішов з дому. 

Як розповіли в патрульній поліції, мама хлопчика зателефонувала на “102” та розповіла, що її син пішов з дому. Ймовірно, він відкрив ворота, поки жінка працювала. Вона намагалася знайти дитину самостійно, але безрезультатно. 

Поліцейські розпочали справжню спецоперацію, щоб знайти маленького втікача. До пошуків залучили не тільки правоохоронців, а й волонтерів та небайдужих містян. Маму взяли на борт патрульного авто і почали перевіряти прилеглі території. 

Переглянувши відео з міських камер відеонагляду, патрульні відслідкували напрямок руху малого. Вони перевірили дитячі майданчики та двори, а потім пішли в один із торговельних центрів. 

Як виявилося, хлопчик пішов до магазину іграшок. З них все було гаразд. Маленький мандрівник пояснив, що хотів пазли, тому прийшов до крамниці. Мама малого подякувала поліціянтам. Судячи з фото, яке зробили патрульні, пазли дитина таки отримала. 

Читайте також:

Новости Днепра про Пішов з дому, бо хотів пазли: у Дніпрі відшукали зниклого 6-річного хлопчикаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі винесли вирок чоловіку, який вбив рідного брата
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:57
    У Дніпрі винесли вирок чоловіку, який вбив рідного брата

    За вбивство рідного брата дніпрянин проведе за ґратами 11 років.

    У Дніпрі можна повернути половину коштів, витрачених на проїзд: що треба зробити
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:19
    У Дніпрі можна повернути половину коштів, витрачених на проїзд: що треба зробити

    У Дніпрі можна забрати кешбек за проїзд у транспорті.

    У Дніпрі патрульні виявили мотоцикл, який розшукує Інтерпол
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:44
    У Дніпрі патрульні виявили мотоцикл, який розшукує Інтерпол

    Хто залишив мотоцикл - невідомо.

    Пережив окупацію та кулю в мозку: у Дніпрі врятували бійця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:32
    Пережив окупацію та кулю в мозку: у Дніпрі врятували бійця

    Воїн отримав поранення 10 квітня в Донецькій області.

    Наверх