Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пішов з дому 2 дні тому: у Кам’янському розшукують 15-річного хлопця

Сьогодні 16:13
просмотров

Правоохоронці Кам'янського розшукують неповнолітнього Микиту Веліченко.

Новости Днепра про Пішов з дому 2 дні тому: у Кам'янському розшукують 15-річного хлопця

У Кам’янському оголосили розшук 15-річного Веліченко Микити.

Про його зникнення стало відомо сьогодні, 13 вересня, повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

За попередньою інформацією, 11 вересня хлопець пішов з місця мешкання, що на лівому березі міста. Станом на 16:00 13 вересня місце його перебування не відоме. 

Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 165 см, худорлявої тілобудови, русяве коротке волосся.

Одягнений: панама піксельна, темні шорти, біла футболка, шльопанці.

При собі мав шкіряну сумку через плече.

Якщо ви володієте інформацією, яка може допомогти у розшуках 15-річного Веліченко Микити, прохання повідомити у поліцію за телефонами: 068-799-39-81, 073-206-88-16, 096-586-94-41 або 102.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині досі розшукують 15-річного мешканця Новомосковського району. 

Читайте також:

Новости Днепра про Пішов з дому 2 дні тому: у Кам'янському розшукують 15-річного хлопцяУкраїнська Новости Днепра про Пішов з дому 2 дні тому: у Кам'янському розшукують 15-річного хлопцяРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Був у полоні 2,4 року: додому повернувся Артем Дубина з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:46
    Був у полоні 2,4 року: додому повернувся Артем Дубина з Дніпропетровщини

    З російського полону повернувся нікополець Артем Дубина.

    У лікарні Дніпра рятують 5-річну дитину, родина якої отруїлася невідомими хімікатами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:26
    У лікарні Дніпра рятують 5-річну дитину, родина якої отруїлася невідомими хімікатами

    У лікарні Дніпра врятували маленьку дитину, яка отруїлася невідомими речовинами.

    У селищі на Дніпропетровщині ввели карантин: у чому справа
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:28
    У селищі на Дніпропетровщині ввели карантин: у чому справа

    На території селища Томаківка, що на Дніпропетровщині, ввели карантин.

    Що подешевшало і подорожчало у Дніпрі за місяць
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:54
    Що подешевшало і подорожчало у Дніпрі за місяць

    У Дніпрі та області зростають ціни на продукти харчування.

    Наверх