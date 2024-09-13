Пішов з дому 2 дні тому: у Кам’янському розшукують 15-річного хлопця

Правоохоронці Кам'янського розшукують неповнолітнього Микиту Веліченко.

У Кам’янському оголосили розшук 15-річного Веліченко Микити.

Про його зникнення стало відомо сьогодні, 13 вересня, повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

За попередньою інформацією, 11 вересня хлопець пішов з місця мешкання, що на лівому березі міста. Станом на 16:00 13 вересня місце його перебування не відоме.

Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 165 см, худорлявої тілобудови, русяве коротке волосся.

Одягнений: панама піксельна, темні шорти, біла футболка, шльопанці.

При собі мав шкіряну сумку через плече.

Якщо ви володієте інформацією, яка може допомогти у розшуках 15-річного Веліченко Микити, прохання повідомити у поліцію за телефонами: 068-799-39-81, 073-206-88-16, 096-586-94-41 або 102.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині досі розшукують 15-річного мешканця Новомосковського району.

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