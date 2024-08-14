Пішов в супермаркет та не повернувся: у Кам’янському зник 9-річний хлопчик

Поліція Кам'янського розшукує 9-річного Микиту Почтаренка.

У Кам’янському зникла дитина.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Попередньо відомо, що хлопчик пішов з супермаркету 13 серпня близько 14:30. Станом на 09:00 14 серпня місце його перебування невідоме.

Прикмети: зріст 145-150 см, середньої статури, русяве волосся, зелені очі.

Одягнений: довгі бежеві шорти, біла футболка з малюнком Бетмена.

Якщо Ви володієте будь-якою інформацією про можливе місцеперебування 9-річного Микити Почтаренка, повідомляйте у поліцію за телефонами: 0689734622, 096-586-94-41 або 102.

Нагадаємо, у Дніпрі розшукують 71-річну жінку, яка пішла з дому 9 серпня.

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