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Пішов в супермаркет та не повернувся: у Кам’янському зник 9-річний хлопчик

Сьогодні 09:06
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Поліція Кам'янського розшукує 9-річного Микиту Почтаренка.
Новости Днепра про Пішов в супермаркет та не повернувся: у Кам'янському зник 9-річний хлопчик

Микита Почтаренко

У Кам’янському зникла дитина. 

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

Попередньо відомо, що хлопчик пішов з супермаркету 13 серпня близько 14:30. Станом на 09:00 14 серпня місце його перебування невідоме. 

Прикмети: зріст 145-150 см, середньої статури, русяве волосся, зелені очі.

Одягнений: довгі бежеві шорти, біла футболка з малюнком Бетмена.

Якщо Ви володієте будь-якою інформацією про можливе місцеперебування 9-річного Микити Почтаренка, повідомляйте у поліцію за телефонами: 0689734622, 096-586-94-41 або 102.

Нагадаємо, у Дніпрі розшукують 71-річну жінку, яка пішла з дому 9 серпня. 

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Новости Днепра про Пішов в супермаркет та не повернувся: у Кам'янському зник 9-річний хлопчикУкраїнська Новости Днепра про Пішов в супермаркет та не повернувся: у Кам'янському зник 9-річний хлопчикРусский

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