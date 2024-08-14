Пішов в супермаркет та не повернувся: у Кам’янському зник 9-річний хлопчик

У Кам’янському зникла дитина.
Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
Попередньо відомо, що хлопчик пішов з супермаркету 13 серпня близько 14:30. Станом на 09:00 14 серпня місце його перебування невідоме.
Прикмети: зріст 145-150 см, середньої статури, русяве волосся, зелені очі.
Одягнений: довгі бежеві шорти, біла футболка з малюнком Бетмена.
Якщо Ви володієте будь-якою інформацією про можливе місцеперебування 9-річного Микити Почтаренка, повідомляйте у поліцію за телефонами: 0689734622, 096-586-94-41 або 102.
Нагадаємо, у Дніпрі розшукують 71-річну жінку, яка пішла з дому 9 серпня.
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