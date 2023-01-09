Пішов платити за комуналку та зник: в Новомосковську більше 2 тижнів розшукують підлітка

До поліції звернувся батько хлопчика та повідомив про зникнення сина. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області. Як з’ясували поліцейські, 22 грудня, близько 12:00, хлопець пішов з дому платити за комунальні послуги та не повернувся.
Прикмети: на вигляд 14 років, зріст 160 см, худорлявої статури, очі карі, волосся світле, коротке.
Був одягнутий: штани комуфляжні зелені, куртка, получоботи, шапка темна.
За словами батька, син раніше неодноразово уходив з дому, але самостійно повертався. Якщо ви бачили Максима, знаєте, де він знаходиться, чи може перебувати, повідомте про це за номерами: (097) 980-46-17, (098) 242 58 03 або 102.
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