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  • Пішов платити за комуналку та зник: в Новомосковську більше 2 тижнів розшукують підлітка

Пішов платити за комуналку та зник: в Новомосковську більше 2 тижнів розшукують підлітка

Сьогодні 19:15
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Поліція Новомосковська розшукує 14-річного Максима Беспалька. Хлопець пішов платити за комунальні послуги і не повернувся. На зв'язок не виходить.

Новости Днепра про Пішов платити за комуналку та зник: в Новомосковську більше 2 тижнів розшукують підлітка

До поліції звернувся батько хлопчика та повідомив про зникнення сина. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області. Як з’ясували поліцейські, 22 грудня, близько 12:00, хлопець пішов з дому платити за комунальні послуги та не повернувся.

Прикмети: на вигляд 14 років, зріст 160 см, худорлявої статури, очі карі, волосся світле, коротке.

Був одягнутий: штани комуфляжні зелені, куртка, получоботи, шапка темна.

За словами батька, син раніше неодноразово уходив з дому, але самостійно повертався. Якщо ви бачили Максима, знаєте, де він знаходиться, чи може перебувати, повідомте про це за номерами: (097) 980-46-17(098) 242 58 03 або 102.

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Новости Днепра про Пішов платити за комуналку та зник: в Новомосковську більше 2 тижнів розшукують підліткаУкраїнська Новости Днепра про Пішов платити за комуналку та зник: в Новомосковську більше 2 тижнів розшукують підліткаРусский

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