Пішов на роботу та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 45-річного чоловіка

20 грудня чоловік пішов на роботу та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 45 років, зріст 180-185 см, середньої статури, волосся коротке темне, очі карі.
Був одягнутий у чорну зимову куртку, чорні спортивні штани, кросівки чорні та чорну спортивну шапку.
Особливі прикмети: на лівому передпліччі шрам від опіку.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте за номерами: 102, (098) 650 02 01.
Будь-яка інформація може бути корисною!
Читайте також:
Автор:
Здивувала реакція адміністратора супермаркету.
Через відключення світла українці почали використовувати генератори, але, на жаль,…
Вчителька із Дніпропетровщини одна із переможниць цьогорічного радіодиктанту.
15 грудня жителі Марганця повідомили до поліції про чоловіка, який…