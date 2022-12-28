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  • Пішов на роботу та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 45-річного чоловіка

Пішов на роботу та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 45-річного чоловіка

Сьогодні 18:28
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Поліція Кривого Рогу розшукує зниклого безвісти 45-річного Володимира Пирога.

Новости Днепра про Пішов на роботу та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 45-річного чоловіка

20 грудня чоловік пішов на роботу та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 45 років, зріст 180-185 см, середньої статури, волосся коротке темне, очі карі.

Був одягнутий у чорну зимову куртку, чорні спортивні штани, кросівки чорні та чорну спортивну шапку.

Особливі прикмети: на лівому передпліччі шрам від опіку.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте за номерами: 102, (098) 650 02 01.

Будь-яка інформація може бути корисною! 

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Новости Днепра про Пішов на роботу та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 45-річного чоловікаУкраїнська

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