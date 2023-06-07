Пішов кататися на велосипеді і зник: у Дніпрі розшукують 9-річного хлопчика

У Дніпрі розшукують 9-річного хлопчика.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, школяр пішов кататися на велосипеді на ж/м Калиновський та зник.
Зазначається, що востаннє дитину бачили на новому майданчику. Зараз телефон хлопчика вимкнено.
Прикмети: на вигляд 9 років, зріст близько 135 см, середньої статури, волосся темне коротке, очі карі.
Був одягнений: сірі шорти, зелена футболка, різнокольорові кросівки, бейсболка.
Якщо ви бачили хлопчика або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 095 880 12 84, (096) 98 56 120 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Оновлено: у поліції повідомили, що хлопчика звати Артур Безсчастний. Та зазначили, що 6 червня близько 15.00 хлопчик разом з мамою пішов з місця мешкання та до теперішнього часу їхнє місце перебування не відоме.
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