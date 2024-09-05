Пішли з другом у гори, але раптово розійшлися: на Закарпатті заблукав 21-річний житель Кривого Рогу

21-річний мешканець Кривого Рогу разом із другом піднімався до озера Бребенескул в Рахівському районі, після чого вони розійшлися.
Як повідомили в Закарпатському управлінні ДСНС, самостійно хлопець не зміг дістатися населеного пункту й подзвонив за номером 101. За надісланими координатами рятувальники відшукали його в районі гори Клифа.
Оскільки медичної допомоги турист не потребував, його супроводили до автобусної зупинки в с. Богдан. А от про долю його друга нічого не повідомляється.
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