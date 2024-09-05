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  • Пішли з другом у гори, але раптово розійшлися: на Закарпатті заблукав 21-річний житель Кривого Рогу

Пішли з другом у гори, але раптово розійшлися: на Закарпатті заблукав 21-річний житель Кривого Рогу

Сьогодні 17:39
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Хлопець з Кривого Рогу, який заблукав у горах, був вимушений просити про допомогу рятувальників.

Новости Днепра про Пішли з другом у гори, але раптово розійшлися: на Закарпатті заблукав 21-річний житель Кривого Рогу

21-річний мешканець Кривого Рогу разом із другом піднімався до озера Бребенескул в Рахівському районі, після чого вони розійшлися.

Як повідомили в Закарпатському управлінні ДСНС, самостійно хлопець не зміг дістатися населеного пункту й подзвонив за номером 101. За надісланими координатами рятувальники відшукали його в районі гори Клифа.

Оскільки медичної допомоги турист не потребував, його супроводили до автобусної зупинки в с. Богдан. А от про долю його друга нічого не повідомляється.

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Новости Днепра про Пішли з другом у гори, але раптово розійшлися: на Закарпатті заблукав 21-річний житель Кривого РогуУкраїнська

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