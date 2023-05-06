У Нікополі зникла 12-річна дівчинка.
Як повідомили в поліції, 5 травня, близько 14:20, дитина разом з подругою пішла від бабусі та до теперішнього часу не повернулася. Востаннє її бачили близько 18 години вечора, коли дівчинка була в свого тата, але після цього зв’язок з нею обірвався.
Поліціянти просять допомогти у пошуках дівчинки. Якщо ви раптом бачили 12-річну Дар’ю Кротову, прохання звернутися до правоохоронців.
Прикмети: зріст 150 см, середньої статури, волосся каре до плеч русяве, очі сірі.
Була одягнена: білі кросівки, сірі спортивні штани, білу футболку із зображенням «сонця».
Особливі прикмети: на шиї є невелика родимка. З собою мала мобільний телефон.
Куди телефонувати: (095) 938 27 56, 0667752324 або 102.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області також шукають безвісно зниклого 50-річного Анатолія Зоренка.
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