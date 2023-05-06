Пішла з подругою та не повернулася: у Дніпропетровській області зникла 12-річна дівчинка

Дівчинка пішла з дому бабусі з подругою.

У Нікополі зникла 12-річна дівчинка.

Як повідомили в поліції, 5 травня, близько 14:20, дитина разом з подругою пішла від бабусі та до теперішнього часу не повернулася. Востаннє її бачили близько 18 години вечора, коли дівчинка була в свого тата, але після цього зв’язок з нею обірвався.

Поліціянти просять допомогти у пошуках дівчинки. Якщо ви раптом бачили 12-річну Дар’ю Кротову, прохання звернутися до правоохоронців.

Прикмети: зріст 150 см, середньої статури, волосся каре до плеч русяве, очі сірі.

Була одягнена: білі кросівки, сірі спортивні штани, білу футболку із зображенням «сонця».

Особливі прикмети: на шиї є невелика родимка. З собою мала мобільний телефон.

Куди телефонувати: (095) 938 27 56, 0667752324 або 102.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області також шукають безвісно зниклого 50-річного Анатолія Зоренка.

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