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  • Пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 86-річну бабусю

Пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 86-річну бабусю

Сьогодні 18:07
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 86-річну бабусю

У Кривому Розі поліція розшукує 86-річну Марію Дашковську.

19 вересня 2023 року жінка пішла з дому у Металургійному районі міста та зникла.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 70-80 років, зріст 165-170 см, худорлявої статури, волосся коротке сиве, очі зелені.

Була вдягнена: темна сукня, чорні кросівки.

Якщо ви бачили цю бабусю або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 067 638 07 71, 067 568 90 99 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 86-річну бабусюУкраїнська Новости Днепра про Пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 86-річну бабусюРусский

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