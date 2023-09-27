Пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 86-річну бабусю

У Кривому Розі поліція розшукує 86-річну Марію Дашковську.
19 вересня 2023 року жінка пішла з дому у Металургійному районі міста та зникла.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 70-80 років, зріст 165-170 см, худорлявої статури, волосся коротке сиве, очі зелені.
Була вдягнена: темна сукня, чорні кросівки.
Якщо ви бачили цю бабусю або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 067 638 07 71, 067 568 90 99 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Читайте також:
Автор:
У П'ятихатках, що на Дніпропетровщині, оселився лелека.
З початку наступного місяця в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Кількість…
У Дніпрі виявили вірогідну історичну знахідку — молитовний будинок 1899…
У Дніпрі є кілька відомих місцевих жителів, які заробили популярність…