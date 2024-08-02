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Пішла з дому та не повернулася: у Кам’янському розшукують 14-річну дівчину

Сьогодні 09:58
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Поліція Кам'янського розшукує неповнолітню Віолету Гнатенко.

Новости Днепра про Пішла з дому та не повернулася: у Кам'янському розшукують 14-річну дівчину

У Кам’янському розшукують 14-річну Віолету Гнатенко. 

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

Вчора, 1 серпня, приблизно о 10:00 дівчина пішла з дому, що знаходиться на вулиці Гетьмана Дорошенко. Станом на 09:00 місце її перебування невідоме. 

Прикмети: на вигляд 14- 15 років, зріст 150 см, худорлява, довге фарбоване в вишневий колір волосся, світлі очі.

Була одягнена: світла блузка, темні шорти.

Фото Віолети:

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження 14-річної Віолети Гнатенко, повідомляйте у поліцію за телефонами: 068-241-17-43, 096-586-94-41 або 102.

Нагадаємо, вчора ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 51-річного чоловіка, який зник 3 тижні тому. Правоохоронці повідомили, що місце його перебування було встановлено. Жертвою злочину або правопорушення він не став.

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Новости Днепра про Пішла з дому та не повернулася: у Кам'янському розшукують 14-річну дівчинуУкраїнська Новости Днепра про Пішла з дому та не повернулася: у Кам'янському розшукують 14-річну дівчинуРусский

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