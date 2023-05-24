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  • Пішла з дому та не повернулася: у Дніпрі та області зникла 14-річна дівчина

Пішла з дому та не повернулася: у Дніпрі та області зникла 14-річна дівчина

Сьогодні 15:03
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Треба допомога.

Новости Днепра про Пішла з дому та не повернулася: у Дніпрі та області зникла 14-річна дівчина

Як повідомили в поліції Дніпра, у місті та області розшукують 14-річну Маргариту Бурлуцьку. 

У середу, 24 травня, близько 7:30 дівчина пішла з дому в селищі Хуторо-Губиниха, що в Новомосковському районі та досі не повернулася. \

Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 165 см, худорлявої статури, очі карі, чорне довге волосся.

Була одягнута: чорна спідниця, чорна футболка.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітньої Маргарити повідомте за телефонами (097) 595-30-82, (096) 285-80-00, (067) 603-73-39 або 102.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині шукають двох чоловіків, які зникли в один день. Крім цього, у Дніпрі та по всій Україні півтора року розшукують безвісно зниклого чоловіка.

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Новости Днепра про Пішла з дому та не повернулася: у Дніпрі та області зникла 14-річна дівчинаУкраїнська

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