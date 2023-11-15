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Пішла з дому та не повернулася: у Дніпрі розшукують 77-річну бабусю

Сьогодні 17:12
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Пішла з дому та не повернулася: у Дніпрі розшукують 77-річну бабусю

У Дніпрі розшукують безвісти зниклу 77-річну Лідію Рондову.

Відомо, що 14 листопада близько 13:30 бабуся пішла з дому в Індустріальному районі та не повернулася.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зараз пошуки тривають, правоохоронцям потрібна ваша допомога!

Придивіться уважно до фото, якщо ви бачили цю жінку чи знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 095 928 53 89 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі безвісти зникла 37-річна жінка: потрібна ваша допомога.

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Новости Днепра про Пішла з дому та не повернулася: у Дніпрі розшукують 77-річну бабусюУкраїнська Новости Днепра про Пішла з дому та не повернулася: у Дніпрі розшукують 77-річну бабусюРусский

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