Пішла з дому та не повернулася: у Дніпрі розшукують 77-річну бабусю

У Дніпрі розшукують безвісти зниклу 77-річну Лідію Рондову.
Відомо, що 14 листопада близько 13:30 бабуся пішла з дому в Індустріальному районі та не повернулася.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Зараз пошуки тривають, правоохоронцям потрібна ваша допомога!
Придивіться уважно до фото, якщо ви бачили цю жінку чи знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 095 928 53 89 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі безвісти зникла 37-річна жінка: потрібна ваша допомога.
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