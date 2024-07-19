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Пішла третя доба: у Дніпрі найдовший будинок у місті досі без світла через аварію

Вчора 21:56
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Проблему досі не вдалося вирішити.

Новости Днепра про Пішла третя доба: у Дніпрі найдовший будинок у місті досі без світла через аварію

Днями в Дніпрі фіксували масові загоряння трансформаторів, що встановлені у дворах будинків. Повідомлялося, про аварійні ситуації на Запорізькому шосе, Пилипа Орлика, проспекті Героїв, а також селищі Мирному. 

Зокрема, найдовший будинок у місті досі без нормального електропостачання. Світло зникло дві доби тому, і станом на зараз лише частина квартир заживлені, повідомляють в Громадській раді Дніпра. 

Наразі звернення жителів направлені до компанії ДТЕК “для реагування та вжиття всіх необхідних заходів щодо відновлення електропостачання у вказаних будинках”. 

Втім, коли вдасться повернути світло, невідомо. 

Проблеми з електроенергією спостерігаються по всьому місту, тому ремонтні бригади не встигають на виклики. Серед інших проблем, про які повідомляють жителі Дніпра відсутність електрики у частині будинку або періодична “світломузика”.

Скарги надходять від жителів проспекту Поля, Миру, Героїв, ж/м Тополя, Лівобережний та багатьох інших.

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Новости Днепра про Пішла третя доба: у Дніпрі найдовший будинок у місті досі без світла через аваріюУкраїнська Новости Днепра про Пішла третя доба: у Дніпрі найдовший будинок у місті досі без світла через аваріюРусский

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