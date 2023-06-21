Пірнула у воду та зникла: водолази з Дніпра дістали з води тіло дівчини

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час купання в річці Дніпро поблизу вулиці Набережна Заводського району міста Кам’янське, дівчина пірнула у воду та зникла з поля зору.

До місця події направлено рятувальників міста Кам’янське та відділення водолазів-рятувальників міста Дніпро.

По прибуттю до місця виклику співробітники Служби порятунку «101» приступили до обстеження акваторії річки Дніпро. Тіло дівчини було виявлено на глибині п’ять метрів та на відстані 15 метрів від берега.

Рятувальники-водолази за допомогою водолазно-рятувального обладнання доправили тіло дівчини 2008 року народження до берега та передали працівникам Національної поліції.

До місця події залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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