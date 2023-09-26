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Пілони та ванти: Південний міст у Дніпрі міг бути зовсім іншим (ФОТО)

Сьогодні 12:17
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Південний міст - автомобільний міст у Дніпрі, що поєднує житлові масиви Придніпровськ і Перемога.

Новости Днепра про Пілони та ванти: Південний міст у Дніпрі міг бути зовсім іншим (ФОТО)

Багато хто бачив цю переправу, але мало хто знає, що вона могла мати зовсім інший вигляд.

За первісним проєктом Південний міст мав бути вантовим. Але пізніше від цієї ідеї відмовилися через те, що на місці, де передбачали побудувати несучі опори під пілони мосту, надто м’який ґрунт.

Фото того, як би виглядав Південний міст за первісним проєктом, опублікував Данило Мороз у ФБ-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ: історія, фото”.

Новости Днепра про Пілони та ванти: Південний міст у Дніпрі міг бути зовсім іншим (ФОТО)

Новости Днепра про Пілони та ванти: Південний міст у Дніпрі міг бути зовсім іншим (ФОТО)

Вантовий міст — тип підвісного мосту, який складається з одного або більше пілонів, які сполучені з дорожнім полотном за допомогою прямолінійних сталевих канатів — вантів.

Новости Днепра про Пілони та ванти: Південний міст у Дніпрі міг бути зовсім іншим (ФОТО)

Новости Днепра про Пілони та ванти: Південний міст у Дніпрі міг бути зовсім іншим (ФОТО)

Додамо: будівництво Південного моста тривало загалом 18 років і відбувалося у 2 черги: з 1982 до 1993 і з 1998 до 2000 рр. Наразі міст функціонує не тільки за прямим призначенням. Він є частиною нової об’їзної дороги у Дніпрі, яку будують, починаючи з 2011 року.

А так міст виглядає зараз:

Новости Днепра про Пілони та ванти: Південний міст у Дніпрі міг бути зовсім іншим (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі показали рідкісні фото з будівництва готелю “Парус”: найдепресивніша споруда не лише Дніпра, а й усієї країни.

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Новости Днепра про Пілони та ванти: Південний міст у Дніпрі міг бути зовсім іншим (ФОТО)Українська

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